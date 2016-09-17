Ники Лауда: Одержать победу в такой сложной гонке - это настоящее достижение
Трехкратный чемпион мира, неисполнительный
директор «Мерседеса» Ники Лауда подвел
итоги гонки в Сингапуре.
- Невероятная
гонка! Нико всё сделал правильно, но и Льюис Хэмилтон сражался до конца. Одержать победу в таком
сложном Гран-при - это настоящее достижение! И теперь Нико вновь возглавил
личный зачёт чемпионата – молодец, - сказал Лауда.
Напомним, победу
на Гран-при Сингапура одержал Нико Росберг. Вторым с отставанием 0,488 секунд финишировал
австралиец Даниэль Риккардо («Ред Булл»). Замкнул тройку лидеров британец Льюис
Хэмилтон.
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