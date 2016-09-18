Брент Бернс: Кросби всегда был лучшим игроком в мире
Защитник «Сан-Хосе» и сборной Канады Брент Бернс прокомментировал игру звена Сидни Кросби в матче с командой Чехии (6:0) на Кубке мира.
- Сборная Канады находится под колоссальным давлением. Такого нет ни у одной команды на Кубке мира, - напомнили Бернсу.
- Да что вы, это же весело!
- Что особенного в тройке Кросби – Бержерон – Маршан?
- Понятно, что это звено работает. Три элитных игрока с высоким интеллектом, они великолепно срабатываются. Они могут всё.
- Такое впечатление, что каждый матч для сборной Канады – это веселый праздник. Вы поэтому так хорошо играете?
- Ну а как же играть, не веселясь? Как можно этим не наслаждаться? Многие из нас выступают на этом турнире впервые. Всё просто отлично. Канада любит нас. Мы играем в своей стране, какие-то ребята даже в своем родном городе – что может быть лучше?
- Все хоккеисты внесли вклад в эту игру. Насколько важно это было именно сегодня, чтобы задать тон на весь турнир?
- Это ведь придает игрокам уверенность. Естественно, это помогает команде. Очень важно, что ребята чувствуют себя полезными и уверенными в себе.
- Возможно ли, что Сидни Кросби станет еще лучше?
- Он всегда был лучшим игроком в мире. Но лучшим его делает то, что он ежедневно пашет. Он стремится стать еще лучше. Я думаю, что все хоккеисты хотят стать лучше и все работают. Все пытаются его догнать и превзойти. И это тоже подталкивает его к большой работе.
21 сентября сборная Канады проведет свой второй матч на турнире против команды США. В матче с чехами Сидни Кросби забросил шайбу и сделал две результативные передачи.
Матч
Канада - Чехия - 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)
Голы:
Кросби (Стэмкос, Маршанд), 8:26 (1:0). Маршанд (Бернс, Кросби), 17:08 (2:0). Бержерон (Маршанд), 19:59 (3:0). Торнтон (Кросби, Дюшен), 27:22 (4:0). Тэйвс (Гецлаф, Таварес), 34:45 (5:0 - бол.). Петранжело (Даути, Таварес), 52:41 (6:0 - бол.).
Место и дата
18 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция