Нико Росберг: Я провел потрясающий уик-энд в Сингапуре

Победитель гран-при Сингапура, немец Нико Росберг поделился впечатлениями от гонки.

«Я провел потрясающий уик-энд в Сингапуре – вчера завоевал поул, сегодня отлично стартовал, а в гонке машина была быстра. На последнем отрезке Даниэль попытался опередить меня за счет пит-стопа. Мы знали, что последние круги будут сложными, но мне удалось сохранить позицию, так что я очень рад! Как обычно бывает в Сингапуре, машина работала на пределе, поэтому здорово, что удалось финишировать первым», - сказал Росберг.

Отметим, одержав победу Росберг вышел в лидеры чемпионата. Вторым в гонке финишировал с отрывом 0,488 секунд австралиец Даниэль Риккардо («Ред Булл»). Замкнул тройку лидеров британец Льюис Хэмилтон.