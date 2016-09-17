Нико Росберг: Я провел потрясающий уик-энд в Сингапуре
Победитель гран-при Сингапура, немец Нико Росберг поделился впечатлениями от гонки.
«Я провел
потрясающий уик-энд в Сингапуре – вчера завоевал поул, сегодня отлично
стартовал, а в гонке машина была быстра. На последнем отрезке Даниэль попытался
опередить меня за счет пит-стопа. Мы знали, что последние круги будут сложными,
но мне удалось сохранить позицию, так что я очень рад! Как обычно бывает в
Сингапуре, машина работала на пределе, поэтому здорово, что удалось
финишировать первым», - сказал Росберг.
Отметим, одержав
победу Росберг вышел в лидеры чемпионата. Вторым в гонке финишировал с отрывом 0,488
секунд австралиец Даниэль Риккардо («Ред Булл»). Замкнул тройку лидеров
британец Льюис Хэмилтон.
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