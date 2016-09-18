Патрис Бержерон: На Кубке мира нет слабых команд, но наша цель - побеждать в каждом матче

Центрфорвард «Бостона» и сборной Канады Патрис Бержерон рассказал о целях команды на Кубке мира-2016.

- Вас удивило, что первый период прошел так гладко? – поинтересовались у Бержерона.

- Противник играл хорошо, и изначально нам было непросто. Но первый гол Сида передал инициативу нам, придал нам сил. И понятно, что второй-третий голы тоже были не менее важными. Особенно третий, когда оставалось меньше секунды. Мы ушли в раздевалку с чувством уверенности.

- Думаете ли вы, что маленькие площадки дают вам преимущество в игре с европейскими командами?

- Здесь много хоккеистов, которые в течение года играют на маленьких площадках – есть они и в сборной Чехии. Я не знаю, много ли им нужно, чтобы освоиться на маленькой площадке. Это очень сильная, быстрая команда.

- Удивило ли вас то, что у сборной США были проблемы с атакой в первой игре?

- Мы на самом деле ожидали, что сборная Европы будет играть намного лучше после третьей игры предварительного турнира, чем в двух предыдущих. Многие были после долгого перелета, уставшие. Понятно было, что они прибавят. В этом турнире нет слабых команд, со счетов нельзя сбрасывать никого.

- Как можно быть под давлением, но при этом получать удовольствие от хоккея?

- Давление есть всегда, но мы его используем в свою пользу. Очень приятно и интересно выступать против лучших игроков мира. Мы просто стараемся впитать эти эмоции и насладиться турниром. Главная цель – побеждать в каждом матче, поэтому нам весело.

- Что особенного в Кубке мира?

- Любой международный турнир – всегда особенный, будь то Олимпиада, чемпионат мира, или Кубок мира. Мы просто рады быть здесь, это замечательный турнир. А то, что он проходит в Канаде, несомненно помогает.

21 сентября сборная Канады проведет свой второй матч на Кубке мира против команды США. «Кленовые листья» начали турнир крупной победой над чехами (6:0).



