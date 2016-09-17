Даниэль Риккардо: Не могу сказать, что остался разочарован, уступив на финише полсекунды

Финишировавший вторым с отставанием 0,488 секунд Даниэль Риккардо поделился впечатлениями от гонки Гран-при Сингапура.



«Не раз в этом сезоне мы очень близко подбирались к «Медрседес», но я не могу сказать, что остался разочарован, поднявшись на подиум. Мы действовали агрессивно, использовали иную стратегию, а на финише уступили всего полсекунды. Я был совсем рядом. Когда мы провели последний пит-стоп, я атаковал изо всех сил, считая, что и Нико ещё раз поедет в боксы, поэтому шины к концу гонки потеряли эффективность. По крайней мере, не было скучно», - сказал Риккардо.

Напомним, победу в гонке одержал пилот «Мерседес» Нико Росберг, третьим финишировал его партнер по команде Льюис Хэмилтон.