Даниэль Риккардо: Не могу сказать, что остался разочарован, уступив на финише полсекунды
Финишировавший вторым с отставанием 0,488 секунд Даниэль Риккардо поделился впечатлениями от
гонки Гран-при Сингапура.
«Не раз в этом сезоне мы очень
близко подбирались к «Медрседес», но я не могу сказать, что остался
разочарован, поднявшись на подиум. Мы действовали агрессивно, использовали иную
стратегию, а на финише уступили всего полсекунды. Я был совсем рядом. Когда мы
провели последний пит-стоп, я атаковал изо всех сил, считая, что и Нико ещё раз
поедет в боксы, поэтому шины к концу гонки потеряли эффективность. По крайней
мере, не было скучно», - сказал Риккардо.
Напомним, победу в гонке одержал пилот
«Мерседес» Нико Росберг, третьим финишировал его партнер по команде Льюис
Хэмилтон.
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