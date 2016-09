Даниил Квят: Сегодня я действительно любил гонки. Вернулся в нормальное состояние

Российский пилот Даниил Квят прокомментировал свое выступление на Гран-при Сингапура.

«Сегодня я снова любил гонки. Хорошо почувствовать эту страсть. Я вернулся в свое нормальное состояние», - цитирует Квята официальный твиттер «Формулы-1».

KVY: " I loved racing today. Good to feel the passion. I'm back to normal" #SingaporeGP pic.twitter.com/iW7PzGvMnM