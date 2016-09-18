Вячеслав Фетисов: Регулярный Кубок мира понизит статус Олимпиады
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассуждает о том, как часто должен проводиться Кубок мира.
- Нужно ли сделать Кубок мира регулярным?
- У нас был план, который мы обсуждали с еще с бывшим главой КХЛ Александром Медведевым и президентом ИИХФ Рене Фазелем, - рассказывает Вячеслав Фетисов. - Как раз в Торонто, летали туда на саммит. Было предложение проводить с периодичностью в четыре года – Олимпиаду и Кубок мира. Но было и опасение, что этот турнир станет главным среди профессионалов и понизит статус других соревнований. На чемпионаты мира будет приезжать, кто захочет. А Олимпиада станет турниром для любителей.
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