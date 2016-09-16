«Кристал Пэлас» разгромил «Сток Сити» в 5-м туре АПЛ

В рамках пятого тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» разгромил «Сток Сити» со счетом 4:1.

Счет в матче на 9-й минуте первого тайма открыл Джеймс Томкинс. Спустя две минуты Скотт Данн удвоил преимущество «орлов».

Во второй половине матча в составе хозяев по разу отличились Джеймс Макартни и Эндрос Таунсенд. На четвертой добавленной к матчу минуте «гончары» отыграли один мяч силами Марко Арнаутовича.

После пяти матчей команда из Кройдона расположилась на 8-м месте, имея в активе семь очков, а команда гостей занимает последнее 20-е место турнирной таблицы.

В следующем матче, 24 сентября подопечные Алана Пардью на выезде сыграют с «Сандерлендом». В тот же день «Сток Сити» примет на своем поле «Вест Бромвич».