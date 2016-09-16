«Кристал Пэлас» разгромил «Сток Сити» в 5-м туре АПЛ
В рамках пятого тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» разгромил «Сток Сити» со счетом 4:1.
Счет в матче на 9-й минуте первого тайма открыл Джеймс Томкинс. Спустя две минуты Скотт Данн удвоил преимущество «орлов».
Во второй половине матча в составе хозяев по разу отличились Джеймс Макартни и Эндрос Таунсенд. На четвертой добавленной к матчу минуте «гончары» отыграли один мяч силами Марко Арнаутовича.
После пяти матчей команда из Кройдона расположилась на 8-м месте, имея в активе семь очков, а команда гостей занимает последнее 20-е место турнирной таблицы.
В следующем матче, 24 сентября подопечные Алана Пардью на выезде сыграют с «Сандерлендом». В тот же день «Сток Сити» примет на своем поле «Вест Бромвич».
Матч
Кристал Пэлас - Сток Сити - 4:1 (2:0)
Голы
Томкинс 9 (1:0). Данн 11 (2:0). МакАртур 71 (3:0). Таунсенд 75 (4:0). Арнаутович 90 (4:1).
Состав
Кристал Пэлас: Сперони, Уорд, Данн, Томкинс (Делэйни, 46), Келли, Лэдли (Фламини, 79), Таунсенд (Ли Чун Юн, 85), Заха, МакАртур, Панчон, Бентеке К.
Сток Сити: Гивен, Шоукросс, Джонсон, Мартинс Инди, Кэмерон, Уилан, Аллен, Кркич (Диуф, 68), Бони, Арнаутович, Уолтерс
Предупреждения:
МакАртур, 61; Панчон, 77 - Арнаутович, 71
Судья:
Крейг Поусон (Англия)
Место и дата
18 сентября 16:15, Селхерст Парк, Онлайн-трансляция