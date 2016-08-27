Григорий Дрозд: У Альвареса будут неплохие шансы в бою с Головкиным

Российский боксер первого тяжелого веса Григорий Дрозд не считает Сауля Альвареса безоговорочным аутсайдером в возможном поединке с Геннадием Головкиным.

- Я думаю, что Альварес в поединке со Смитом у многих был фаворитом, что он и доказал. Единственное меня смутили высказывания Альвареса о том, что он лучше Головкина, а также какие-то выпады в сторону Гены. Это выглядит неправдоподобно, непонятно и некрасиво после того, как Альварес отдал Головкину свой титул WBC без боя. После этого все слова ни к чему.

Потенциально бой Альвареса и Головкина может состояться. Когда бой хотят, то он будет. А когда ищут какие-то причины, которые почему-то мешают организации. Просто должно быть желание. Я вижу неплохие шансы у Альвареса в бою с Головкиным.

Если Альварес сможет отразить точные удары, то шансы сильно возрастают. У Альвареса действительно сильный удар. Непонятно, кто из них бьет сильнее. Гена-то понятно, но и Альварес тоже серьезный нокаутер. Если Гена будет пропускать, то у Альвареса серьезные шансы, - цитирует Дрозда агентство «Р-Спорт».

Напомним, минувшей ночью Сауль Альварес нокаутировал Лиама Смита, а после боя сделал ряд провокационных заявлений в адрес Головкина.









