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Остон Мэттьюз: Не думаю о матче с финнами как о своей дуэли с Лайне

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Р-СпортКомментарии

Форвард команды молодых звезд Северной Америки Остон Мэттьюз заявил, что не думает о матче со сборной Финляндии на Кубке мира как об новом этапе противостояния с нападающим Патриком Лайне.

Конечно, мне комфортно играть в тройке с Макдэвидом - это же Коннор Макдэвид, один из самых талантливых игроков в мире. На тренировках у нас получалось неплохо, посмотрим, как сложится игра. С нетерпением жду своей первой игры в Air Canada Center, моем новым доме. Это уникальная возможность – готовиться к дебютному сезону, участвуя в Кубке мира. Не думаю об игре с финнами как о новом этапе противостояния с Лайне, играть будут команда Северной Америки против финнов, а не Мэттьюзпротив Лайне, - заявил американский форвард.

Напомним, на драфте НХЛ в 2016 году Мэттьюз был выбран «Торонто» под первым номером, а Лайне «Виннипегом» - под вторым.

Матч

Финляндия - Северная Америка

Место и дата

19 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция


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