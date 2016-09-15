Дубль Адуриса помог «Атлетику» обыграть «Валенсию»

В рамках четвертого тура чемпионата Испании «Атлетик» на своем поле обыграл «Валенсию» со счетом 2:1.

Счет в матче на второй минуте открыл полузащитник гостей Альваро Медран. Спустя 22 минуты Ариц Адурис отыграл один мяч, а за четыре минуты до конца первого тайма оформил дубль, установив окончательный счет в матче.

Защитник Эсекиэль Гарай, перешедший из «Зенита» пропустил матч из-за мышечной травмы.

Отметим, что ранее Ариц Адурис, оформивший дубль, два сезона отыграл в составе «летучих мышей».

После четырех матчей примеры баски расположились на восьмом месте, имея в активе шесть очков, а «Валенсия» занимает 20-е место не выиграв ни одного матча в нынешнем сезоне.

В следующем туре, 21 сентября подопечные Эрнесто Вальверде на выезде сыграют против «Гранады», а команда из Валенсии 22 сентября примет на своем поле «Алавес».