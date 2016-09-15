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Дубль Адуриса помог «Атлетику» обыграть «Валенсию»

Александр Семкив
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В рамках четвертого тура чемпионата Испании «Атлетик» на своем поле обыграл «Валенсию» со счетом 2:1.

Счет в матче на второй минуте открыл полузащитник гостей Альваро Медран. Спустя 22 минуты Ариц Адурис отыграл один мяч, а за четыре минуты до конца первого тайма оформил дубль, установив окончательный счет в матче.

Защитник Эсекиэль Гарай, перешедший из «Зенита» пропустил матч из-за мышечной травмы.

Отметим, что ранее Ариц Адурис, оформивший дубль, два сезона отыграл в составе «летучих мышей».

После четырех матчей примеры баски расположились на восьмом месте, имея в активе шесть очков, а «Валенсия» занимает 20-е место не выиграв ни одного матча в нынешнем сезоне.

В следующем туре, 21 сентября подопечные Эрнесто Вальверде на выезде сыграют против «Гранады», а команда из Валенсии 22 сентября примет на своем поле «Алавес».

Матч

Атлетик - Валенсия - 2:1 (2:1)

Голы

Медран 2 (0:1). Адурис 24 (1:1). Адурис 41 (2:1).

Состав

Атлетик: Арризабалага, Балензиага, Лапорте, Боведа (Y. Álvarez, 70), Сусаета, Беньят, де Маркос, Итурраспе (Сан Хосе, 63), Гарсия, Адурис, Уильямс (Рико, 80)

Валенсия: Алвес, Сантос, Монтойя, Мангаля, Медран, Парехо, Гайя, Суарес (Канселу, 66), Эль Хаддади, Родриго (Мина, 65), Нани

Предупреждения:

Гарсия, 19; Беньят, 27; Сусаета, 75; Адурис, 84 - Гайя, 23; Парехо, 67; Канселу, 78; Мангаля, 90

Судья:

Хесус Хиль Мансано (Испания)

Место и дата

18 сентября 17:15, Сан Мамес, Онлайн-трансляция

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