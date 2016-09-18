Гол Игнашевича принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов» в Самаре

Футболисты ЦСКА переиграли на выезде «Крылья Советов» (2:1) в матче 7-го тура чемпионата России по футболу.

Уже на седьмой минуте матча счет открыл Александр Головин: он прорвался в штрафную самарцев и нанес неотразимый удар в дальний нижний угол. Под занавес первого тайма хозяева поля отыгрались, мяч забил Дмитрий Ятченко.

На 78-й минуте победный мяч красно-синих головой забил Сергей Игнашевич.

ЦСКА занимает вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ, отставая от «Спартака» на два очка. «Крылья» замыкают таблицу, набрав только два очка в семи матчах.

24 сентября в 8-м туре ЦСКА на новой домашней арене сыграет с «Краснодаром», а «Крылья Советов» 26 сентября на выезде сразятся с пермским «Амкаром».







