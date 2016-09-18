Гол Игнашевича принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов» в Самаре
Футболисты ЦСКА переиграли на выезде «Крылья Советов» (2:1) в матче 7-го тура чемпионата России по футболу.
Уже на седьмой минуте матча счет открыл Александр Головин: он прорвался в штрафную самарцев и нанес неотразимый удар в дальний нижний угол. Под занавес первого тайма хозяева поля отыгрались, мяч забил Дмитрий Ятченко.
На 78-й минуте победный мяч красно-синих головой забил Сергей Игнашевич.
ЦСКА занимает вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ, отставая от «Спартака» на два очка. «Крылья» замыкают таблицу, набрав только два очка в семи матчах.
24 сентября в 8-м туре ЦСКА на новой домашней арене сыграет с «Краснодаром», а «Крылья Советов» 26 сентября на выезде сразятся с пермским «Амкаром».
Матч
Крылья Советов - ЦСКА - 1:2 (1:1)
Голы
Головин 8 (0:1). Ятченко 44 (1:1). Игнашевич 77 (1:2).
Состав
Крылья Советов: Лория, Ятченко, Бато, Цаллагов, Таранов, Надсон (Корниленко, 83), Молло, Чочиев (Ткачёв, 77), Башкиров, Паскуато (Маргасов, 79), Мбакогу
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Березуцкий В., Игнашевич, Щенников, Вернблум, Головин, Ерёменко (Березуцкий А., 90), Ионов (Миланов, 61), Дзагоев, Траоре (Страндберг, 60)
Предупреждения:
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
18 сентября 17:15, Металлург, Текстовая трансляция