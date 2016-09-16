Евгений Кафельников: Пока нельзя строить заоблачные планы на Мировую группу

Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников прокомментировал возвращение нашей национальной команды в Мировую группу Кубка Дэвиса.

- Естественно, было очень тяжело играть в такую погоду – холод, дождь, плюс случившийся в пятницу форс, – цитирует агентство ТАСС Кафельникова. – Это наложило определенную нервозность, но я рад, что ребята вместе с капитаном команды Шамилем Тарпищевым справились с такой тяжелой задачей и вновь дали нашей сборной шанс играть в Мировой группе.

Сейчас нельзя строить заоблачные планы на Мировую группу, все будет зависеть от жеребьевки, которая состоится в четверг, и от формы теннисистов, в которой они будут в конце этого года и в начале следующего. Надеюсь, что мы будем продолжать показывать положительный результат. Необходимо также рассчитывать на всех членов команды, которые потенциально могут принять участие в первом раунде.

Сборная России по теннису переиграла команду Казахстана в матче раунда плей-офф Кубка Дэвиса.

Решающее, третье очко россиянам принес Андрей Кузнецов, уверенно переигравший в Москве лидера сборной Казахстана Михаила Кукушкина в трех партиях - 6:1, 6:2, 6:2. Кузнецов выполнил 9 подач навылет и допустил 3 двойные ошибки.



Таким образом, команда России вернется в элитную, Мировую группу самого престижного командного соревнования в мировом теннисе после пятилетнего отсутствия.

Напомним, российские теннисисты завоевывали Кубок Дэвиса в 2002 и 2006 годах.