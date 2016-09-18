«Краснодар» - «Ростов». Стартовые составы команд
Определились стартовые составы «Краснодара» и «Ростова» на матч 7-го тура чемпионата России по футболу.
«Краснодар«: Крицюк - Калешин, Налду, Гранквист, Енджейчик - Эбуэ, Каборе, Газинский - Ахмедов, Смолов, Жоаузинью.
«Ростов»: Джанаев, Терентьев, Мевля, Навас, Гранат, Кудряшов, Гацкан, Калачев, Нобоа, Ерохин, Думбия.
Матч начнется в 20:00 по московскому времени в Краснодаре.
Матч
Краснодар - Ростов - 0:1 (0:1)1-й тайм
Голы
Навас 10 (0:1).
Состав
Краснодар: Крицюк, Налдо, Калешин, Енджейчик, Гранквист, Каборе, Жоаозиньо, Ахмедов, Эбуэ Куасси, Газинский, Смолов
Ростов: Джанаев, Кудряшов, Навас, Гранат, Терентьев, Нобоа, Думбия, Гацкан, Калачёв, Ерохин, Мевля
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
18 сентября 20:00, Кубань, Текстовая трансляция
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