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Леонид Слуцкий: От игры с «Крыльями» осталось двоякое ощущение

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал победу своей команды над «Крыльями Советов» (2:1) в 7-м туре чемпионата России.

- Игра складывалась для нас достаточно легко. Мы забили быстрый гол и имели огромное количество моментов для повторного взятия ворот, один момент Дзагоева чего стоит. Когда ты не используешь свои возможности, бывает так, что ход встречи меняется. Но во втором тайме мы сумели реализоваться. От игры осталось двоякое ощущение: с одной стороны, в первом тайме мы должны были реализовать больше моментов, с другой – во втором тайме мы исправили ситуацию.

Плотный график на этой неделе? Суть не в игре против «Байера», а в большом количестве выездных матчей. Мы очень много летаем, но причины осложнений в минувшей игре лежат не в этой плоскости. Мы не использовали свои моменты в начале игры, когда спокойно могли доводить встречу до победы, - заявил Слуцкий.

Уже на седьмой минуте матча счет открыл Александр Головин: он прорвался в штрафную самарцев и нанес неотразимый удар в дальний нижний угол. Под занавес первого тайма хозяева поля отыгрались, мяч забил Дмитрий Ятченко.

На 78-й минуте победный мяч красно-синих головой забил Сергей Игнашевич.

ЦСКА занимает вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ, отставая от «Спартака» на два очка. «Крылья» замыкают таблицу, набрав только два очка в семи матчах.

24 сентября в 8-м туре ЦСКА на новой домашней арене сыграет с «Краснодаром», а «Крылья Советов» 26 сентября на выезде сразятся с пермским «Амкаром».

Матч

Крылья Советов - ЦСКА - 1:2 (1:1)

Голы

Головин 8 (0:1). Ятченко 44 (1:1). Игнашевич 77 (1:2).

Состав

Крылья Советов: Лория, Ятченко, Бато, Цаллагов, Таранов, Надсон (Корниленко, 83), Молло, Чочиев (Ткачёв, 77), Башкиров, Паскуато (Маргасов, 79), Мбакогу

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Березуцкий В., Игнашевич, Щенников, Вернблум, Головин, Ерёменко (Березуцкий А., 90), Ионов (Миланов, 61), Дзагоев, Траоре (Страндберг, 60)

Предупреждения:

Бато, 48 - Вернблум, 80

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

18 сентября 17:15, Металлург, Текстовая трансляция


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