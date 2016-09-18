Линдхольм и Берглунд не сыграют за Швецию против сборной России

Главный тренер «Тре Крунур» Рикард Гренборг сообщил фамилии игроков, которые не войдут в заявку шведов на матч со сборной России на Кубке мира-2016.

- Сегодня Хампус Линдхольм и Патрик Берглунд не сыграют против России. Нужно быть дисциплинированными в защите, большинство в этом матче может стать решающим, - заявил Гренборг.

Ворота сборной Швеции сегодня будет защищать Хенрик Лундквист.

Матч Россия - Швеция начнется в Торонто в 22:00 по московскому времени.