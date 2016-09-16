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В финале Кубка Дэвиса сыграют сборные Аргентины и Хорватии

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Сегодня стали известны команды-финалисты Кубка Дэвиса-2016.

В решающем матче за трофей 25-27 ноября сыграют сборные Аргентины и Хорватии.

В полуфиналах хорватские теннисисты одолели французов (3-2), а команда Аргентины с тем же счетом переиграла британцев.

Отметим, что сборная Хорватии владела трофеем в 2005 году, в то время как аргентинцы четырежды выходили в финал (1981, 2006, 2008, 2011), но еще ни разу не побеждали.

Сборная России после победы над Казахстаном вернулась в Мировую группу Кубка Дэвиса.


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