В финале Кубка Дэвиса сыграют сборные Аргентины и Хорватии

Сегодня стали известны команды-финалисты Кубка Дэвиса-2016.

В решающем матче за трофей 25-27 ноября сыграют сборные Аргентины и Хорватии.

В полуфиналах хорватские теннисисты одолели французов (3-2), а команда Аргентины с тем же счетом переиграла британцев.

Отметим, что сборная Хорватии владела трофеем в 2005 году, в то время как аргентинцы четырежды выходили в финал (1981, 2006, 2008, 2011), но еще ни разу не побеждали.

Сборная России после победы над Казахстаном вернулась в Мировую группу Кубка Дэвиса.



