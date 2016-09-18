Филип Форсберг: Надеюсь, продолжить свою победную серию против России

Форвард сборной Швеции Филип Форсберг перед матчем Кубка мира с Россией заявил, что рассчитывает снова обыграть российскую команду.

«Самое главное воспоминание – это победа на молодежном чемпионате мира в Калгари в 2012 году, затем были победы в полуфинальных играх молодежного чемпионата мира в 2013 и 2014 годах. Надеюсь, продолжить сегодня свою победную серию», – приводит «Р-Спорт» слова Форсберга.

Напомним, матч Россия – Швеция пройдет в воскресенье в Торонто. Начало – 22:00 (мск). Для обеих команд эта игра станет первой на Кубке мира. Также в группе B сыграют сборная Финляндии и команда молодых звезд Северной Америки.

Sovsport.Ru проведет текстовую трансляцию матча