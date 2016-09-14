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Перишич принес «Интеру» победу над «Ювентусом»

Антон Липкин
Антон Липкин
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«Интер» выиграл у «Ювентуса» (2:1) в матче четвертого тура серии A на стадионе «Джузеппе Меацца».

На 66-й минуте швейцарец Штефан Лихтштайнер вывел «Ювентус» вперед. Но гости лидировали в счете всего две минуты до того момента, как форвард Мауро Икарди забил ответный гол. А через десять минут хорват Иван Перишич принес «Интеру» победу.

На 90-й минуте полузащитник хозяев Эвер Банега был удален за вторую желтую карточку.

Таким образом, «Ювентус» потерял первые очки в чемпионате и не смог опередить «Наполи». У «Интера» стало семь очков после четырех матчей.

21 сентября в пятом туре «Ювентус» примет «Кальяри», а «Интер» сыграет в гостях с «Эмполи».

Серия A

4-й тур

Матч

Интер - Ювентус - 2:1 (0:0)

Голы

Лихтштайнер 66 (0:1). Икарди 68 (1:1). Перишич 78 (2:1).

Состав

Интер: Ханданович, Д'Амброзио, Миранда, Сантон (Мианге, 79), Мурильо, Банега, Мариу, Медель (Мело, 75), Кандрева, Эдер (Перишич, 69), Икарди

Ювентус: Буффон, Алекс, Лихтштайнер, Кьеллини (Пьяца, 80), Бонуччи, Бенатиа (Бардзальи, 26), Пьянич, Хедира, Асамоа, Дибала, Манджукич (Игуаин, 74)

Предупреждения:

Медель, 46; Банега, 84; Ханданович, 90 - Лихтштайнер, 19; Бардзальи, 28; Асамоа, 45

Удаления:

Банега, 90 - нет

Судья:

Паоло Тальявенто (Италия)

Место и дата

18 сентября 19:00, Сан-Сиро, Текстовая трансляция

Sovsport.Ru вел текстовую трансляцию матча 

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