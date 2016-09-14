Перишич принес «Интеру» победу над «Ювентусом»

«Интер» выиграл у «Ювентуса» (2:1) в матче четвертого тура серии A на стадионе «Джузеппе Меацца».

На 66-й минуте швейцарец Штефан Лихтштайнер вывел «Ювентус» вперед. Но гости лидировали в счете всего две минуты до того момента, как форвард Мауро Икарди забил ответный гол. А через десять минут хорват Иван Перишич принес «Интеру» победу.

На 90-й минуте полузащитник хозяев Эвер Банега был удален за вторую желтую карточку.

Таким образом, «Ювентус» потерял первые очки в чемпионате и не смог опередить «Наполи». У «Интера» стало семь очков после четырех матчей.

21 сентября в пятом туре «Ювентус» примет «Кальяри», а «Интер» сыграет в гостях с «Эмполи».

Серия A

4-й тур

Sovsport.Ru вел текстовую трансляцию матча