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Анфиса Резцова: Легкая атлетика - королева допинга. Исинбаевой лучше было промолчать

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Life.ruКомментарии
Анфиса Резцова
Анфиса РезцоваИсточник: Sovsport.ru

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова не верит в то, что ведущие легкоатлеты мира обходятся без запрещенных препаратов. 

- Есть такая пословица: «Не пойман — не вор». Однако пусть не лукавят те великие спортсмены, которые говорят, колотя себя в грудь, что они чистые. Имею в виду ту же Исинбаеву! При всем к ней уважении… Она выдающаяся спортсменка. Но даже дилетанты знают, что легкая атлетика — королева допинга. Лене в этой ситуации лучше промолчать.

Сейчас большой спорт без допинга просто невозможен, потому что нагрузки спортсмены испытывают колоссальные, плюс экология, и организм не всегда в состоянии восстановиться самостоятельно. Другое дело, что злоупотреблять этими подпитками нельзя, и безусловно все это надо контролировать, - рассказала Резцова.

Напомним, сборная России по легкой атлетике не была допущена на Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро. Нашу страну на Играх представила лишь проживающая в США прыгунья в длину Дарья Клишина, получившая допуск в порядке исключения.

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева не раз подвергала критике решение IAAF по отношению к российским легкоатлетам.

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