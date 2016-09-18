Россия – Швеция. Дацюк заявлен в звено Овечкина
Главный тренер
сборной России Олег Знарок определился с составом команды на первый матч
группового этапа Кубка мира со Швецией.
Россия: Бобровский (Варламов); Зайцев – Орлов, Кучеров – Дацюк (А) – Овечкин (К); Емелин – Марков, Тарасенко – Малкин (А) – Кулемин; Марченко – Куликов, Дадонов – Шипачев – Панарин; Кузнецов – Анисимов – Телегин.
Таким образом, в заявку на матч не попали защитник Никита Нестеров и форвард Владислав Наместников.
Матч Россия – Швеция пройдет в воскресенье в Торонто. Начало – 22:00 (мск).
Sovsport.Ru проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Россия - Швеция - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)1-й период
Место и дата
18 сентября 22:15, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
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