Лео Комаров: Кубок мира-2016 может стать для меня последним турниром в сборной Финляндии

Нападающий «Торонто» Лео Комаров может завершить свою карьеру в сборной Финляндии по окончании Кубка мира.

- Кубок мира может стать для меня последним или одним из последних турниров за сборную. Знаете, я уже много лет играю за сборную, не скажу, что мне пора заканчивать, но нужно брать паузы. Посмотрим, как все получится. Мне очень нравится играть за сборную, но уже просто сил не хватает. Олимпиада в 2018 году? Посмотрим, я ведь уже был на Олимпиаде, выиграл медаль, - заявил Комаров.

Сборная Финляндии проведет свой первый матч на турнире в ночь с воскресенья на понедельник против молодых звезд Северной Америки.

Лео Комаров ранее защищал цвета московского «Динамо» в КХЛ.