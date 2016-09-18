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Дмитрий Куликов: Перед матчем со Швецией посмотрели фильм «В бой идут одни старики»

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  Р-СпортКомментарии

Защитник сборной России Дмитрий Куликов рассказал о том, как команда готовилась к первому матчу на Кубке мира в Торонто со Швецией.

«За себя скажу: нервозность, небольшое волнение перед первой игрой чувствуются. А так – вся подготовка проведена, систему мы выучили, которую ставит тренер.

Пришло время играть и получать удовольствие. Вчера мы провели командный ужин, посмотрели кино «В бой идут одни старики». Все готовы к старту турнира», – приводит «Р-Спорт» слова Куликова.

Матч Россия – Швеция пройдет в воскресенье. Начало – 22:00 (мск).

Sovsport.Ru проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Россия - Швеция - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

1-й период

Место и дата

18 сентября 22:15, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

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