Дмитрий Куликов: Перед матчем со Швецией посмотрели фильм «В бой идут одни старики»

Защитник сборной России Дмитрий Куликов рассказал о том, как команда готовилась к первому матчу на Кубке мира в Торонто со Швецией.

«За себя скажу: нервозность, небольшое волнение перед первой игрой чувствуются. А так – вся подготовка проведена, систему мы выучили, которую ставит тренер.

Пришло время играть и получать удовольствие. Вчера мы провели командный ужин, посмотрели кино «В бой идут одни старики». Все готовы к старту турнира», – приводит «Р-Спорт» слова Куликова.

Матч Россия – Швеция пройдет в воскресенье. Начало – 22:00 (мск).

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