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Черышев поучаствовал в победе «Вильярреала» над «Реалом Сосьедад»

Антон Липкин
Антон Липкин
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«Вильярреал» выиграл у «Реала Сосьедад» (2:1) в матче четвертого тура примеры на стадионе «Эль Мадригал».

В составе победителей дубль сделал итальянец Никола Сансоне. Единственный гол гостей на счету Юри Берчиче.

На 90-й минуте защитник «Реала Сосьедад» Хосеба Сальдуа получил красную карточку.

Отметим, что российский полузащитник Денис Черышев вышел во втором тайме на замену и провел на поле 21 минуту.

21 сентября в пятом туре «Вильярреал» сыграет с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу».

Примера

4-й тур

Матч

Вильярреал - Реал Сосьедад - 2:1 (2:1)

Голы

Сансоне 22 (1:0). Сансоне 26 (2:0). Берчиче 35 (2:1).

Состав

Вильярреал: Асенхо, Коста, Мусаккио, Марио, Руис, Сориано Р. (Н'Диай, 82), Тригерос, Сориано Б., Пато (Черышев, 70), Сансоне, Кастильехо (дос Сантос, 63)

Реал Сосьедад: Рульи, Гонсалес, Сальдуа, Берчиче (Бергара, 87), Мартинес И., Ойарсабаль (Конча, 83), Ильярраменди, Сурутуса, Вела, Виллиан, Хуанми (Прието, 67)

Предупреждения:

Руис, 13; Сориано Б., 81 - Рульи, 16; Гонсалес, 28; Сальдуа, 45; Сурутуса, 85

Удаления:

нет - Сальдуа, 90

Судья:

Карлос Клос Гомес (Испания)

Место и дата

18 сентября 19:30, Мадригал, Онлайн-трансляция

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