Черышев поучаствовал в победе «Вильярреала» над «Реалом Сосьедад»
«Вильярреал» выиграл
у «Реала Сосьедад» (2:1) в матче четвертого тура примеры на стадионе «Эль
Мадригал».
В составе победителей дубль сделал итальянец Никола Сансоне. Единственный гол гостей на счету Юри Берчиче.
На 90-й минуте защитник «Реала Сосьедад» Хосеба Сальдуа получил красную карточку.
Отметим, что российский полузащитник Денис Черышев вышел во втором тайме на замену и провел на поле 21 минуту.
21 сентября в пятом туре «Вильярреал» сыграет с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу».
Примера
4-й тур
Матч
Вильярреал - Реал Сосьедад - 2:1 (2:1)
Голы
Сансоне 22 (1:0). Сансоне 26 (2:0). Берчиче 35 (2:1).
Состав
Вильярреал: Асенхо, Коста, Мусаккио, Марио, Руис, Сориано Р. (Н'Диай, 82), Тригерос, Сориано Б., Пато (Черышев, 70), Сансоне, Кастильехо (дос Сантос, 63)
Реал Сосьедад: Рульи, Гонсалес, Сальдуа, Берчиче (Бергара, 87), Мартинес И., Ойарсабаль (Конча, 83), Ильярраменди, Сурутуса, Вела, Виллиан, Хуанми (Прието, 67)
Предупреждения:
Руис, 13; Сориано Б., 81 - Рульи, 16; Гонсалес, 28; Сальдуа, 45; Сурутуса, 85
Удаления:
нет - Сальдуа, 90
Судья:
Карлос Клос Гомес (Испания)
Место и дата
18 сентября 19:30, Мадригал, Онлайн-трансляция