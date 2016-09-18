«Краснодар» вырвал победу у «Ростова»

Футболисты «Ростова» уступили «Краснодару» (1:2) в матче 7-го тура чемпионата России.

«Краснодар» проводил первый матч в национальном первенстве после отставки главного тренера Олега Кононова. В первом тайме хозяева поля владели заметным территориальным преимуществом, но мяч забили ростовчане. Сесар Навас здорово сыграл на опережение после подачи с углового в исполнении Тимофея Калачева.

Команде Игоря Шалимова удалось отыграться в самой концовке встречи. Центральный защитник Налдо удачно сыграл на добивании. А в компенсированное время арбитр Алексей Еськов назначил достаточно спорный пенальти в ворота гостей после падения в штрафной Рикардо Лаборде.



«Краснодар» вышел на пятую строчку турнирной таблицы РФПЛ, «Ростов» идет на восьмой позиции.



24 сентября в 8-м туре «Ростов» на своем поле сыграет с московским «Локомотивом», а «Краснодар» в тот же день на выезде сразится с чемпионом страны ЦСКА.