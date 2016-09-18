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«Краснодар» вырвал победу у «Ростова»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Футболисты «Ростова» уступили «Краснодару» (1:2) в матче 7-го тура чемпионата России.

«Краснодар» проводил первый матч в национальном первенстве после отставки главного тренера Олега Кононова. В первом тайме хозяева поля владели заметным территориальным преимуществом, но мяч забили ростовчане. Сесар Навас здорово сыграл на опережение после подачи с углового в исполнении Тимофея Калачева.

Команде Игоря Шалимова удалось отыграться в самой концовке встречи. Центральный защитник Налдо удачно сыграл на добивании. А в компенсированное время арбитр Алексей Еськов назначил достаточно спорный пенальти в ворота гостей после падения в штрафной Рикардо Лаборде.

«Краснодар» вышел на пятую строчку турнирной таблицы РФПЛ, «Ростов» идет на восьмой позиции.

24 сентября в 8-м туре «Ростов» на своем поле сыграет с московским «Локомотивом», а «Краснодар» в тот же день на выезде сразится с чемпионом страны ЦСКА.

Матч

Краснодар - Ростов - 2:1 (0:1)

Голы

Навас 10 (0:1). Налдо 87 (1:1). Смолов 90 (2:1 - пен.).

Состав

Краснодар: Крицюк, Налдо, Калешин, Енджейчик (Лаборде, 72), Гранквист, Каборе, Жоаозиньо (Торбинский, 60), Ахмедов, Эбуэ Куасси (Окриашвили, 60), Газинский, Смолов

Ростов: Джанаев, Кудряшов, Навас, Гранат, Терентьев, Нобоа, Думбия (Азмун, 58), Гацкан, Калачёв (Полоз, 65), Ерохин (Препелицэ, 89), Мевля

Предупреждения:

нет - Нобоа, 37; Полоз, 77

Судья:

Алексей Еськов (Россия)

Место и дата

18 сентября 20:00, Кубань, Текстовая трансляция


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