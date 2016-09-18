Владимир Крикунов: Не думаю, что шведы будут играть против наших, как в 1976-м

Экс-главный тренер сборной России Владимир Крикунов о первом матче нашей команды на Кубке мира в Торонто.

- В команде Олега Знарка подобралось очень хорошее нападение, - отмечает Владимир Крикунов. – В нем и надо искать главный ключ к успеху. Не думаю, что шведы будут играть против наших, как в 1976-м, когда они в Вене на чемпионате мира всей командой ушли в глухую оборону и добились в итоге победы. Сейчас шведы будут действовать более открыто. Не так, конечно, как американцы вчера, которые пропускали без конца контратаки, но…

Многое будет зависеть от готовности команд. Я вот смотрю, наши в этом плане выглядят лучше. Они подготовились к турниру. Совсем легко со шведами, конечно, не будет. Но на сегодняшний день мы сильнее.