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Иван Данильянц: Проиграли много борьбы, единоборств

Геннадий Никитов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча против «Краснодара» (1:2).

- Очень сложно комментировать такой матч. Мы вели в счете всю игру, контролировали ее, но за последние 10 минут пропустили два гола. Знали, что соперник хорошо работает с мячом. Все-таки это один из лучших клубов России в комбинационном плане. Планировали держать «Краснодар» подальше от наших ворот, но не получилось. Проиграли много борьбы, единоборств. Хозяева часто перехватывали мяч, а наши замены игру не усилили, - сказал Данильянц.
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