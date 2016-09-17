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Россия – Швеция. Лундквист пропустит матч из-за болезни

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  NHLКомментарии

Голкипер сборной Швеции Хенрик Лундквист не попал в заявку на стартовый для команды матч Кубка мира с Россией.

34-летний вратарь пропустит игру из-за болезни. Хотя за два часа до игры главный тренер «тре крунур» Рикард Гренборг заявил, что на матч не будет раздеваться голкипер Йонас Энрот.

Теперь матч у шведов начнет вратарь Якоб Маркстрем, который выходил на лед в двух выставочных матчах перед турниром и не пропустил ни одного гола, отразив 12 бросков.

Матч Россия – Швеция пройдет в воскресенье. Начало – 22:00 (мск).

Sovsport.Ru проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Россия - Швеция - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

1-й период

Место и дата

18 сентября 22:15, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

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