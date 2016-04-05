Анфиса Резцова: Легкову бы в тренеры пойти, а он все туда же... В депутаты

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова не считает необходимым привлекать в российский спорт иностранных тренеров.

- Мне не нравится, что нашей сборной руководят легионеры. У нас что, своих тренеров нет? Мы ведь всегда были сильнейшей державой в этом спорте. Сейчас в биатлоне у нас тренер Гросс. Я считаю, что он сильный специалист. Но опять же, наша русская система всегда была лучше. Чему он может нас научить? Да, он сильный спортсмен, в стрельбе может натаскать, но давайте откроем дорогу нашим тренерам.

- Которые идут в депутаты…

- Да, именно! Недавно узнала, что и Саша Легков в депутаты собрался. Не знаю только, до конца он пошёл в этой задумке или нет. Ему бы в тренеры пойти, а он все туда же.

- Вы не хотите стать тренером, работать в сборной?

- Мне не дадут! Пробиться в эту систему невозможно. К тому же один в поле не воин. Я предлагала нашим чиновникам свою помощь. В женском биатлоне, как вы знаете, у нас разруха. Я сказала, что готова быть консультантом. Для тренера у меня еще нет опыта, но я могу советовать, помогать. В общем, дальше разговоров дело не пошло. Чиновники между собой посоветовались и решили, что я им не нужна. Обидно, - рассказала Резцова в интервью Life.ru.

Напомним, Александр Легков - олимпийский чемпион Сочи-2014 в марафонской лыжной гонке (50 км). На этих же Играх он завоевал серебро в составе российского эстафетного квартета. В марте 2016 года Легков стал членом партии «Единая Россия».

Четырехкратный олимпийский чемпион немец Рикко Гросс работает с мужской сборной России по биатлону с августа 2015 года.





