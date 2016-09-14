Иван Данияльянц: Большая неожиданность, что в Краснодаре было такое поле

Главный тренер «Ростова» поделился своим мнением по поводу качества газона стадиона «Кубань» после матча с «Краснодаром» (1:2).

- Матч с «Баварией» повлиял на подготовку «Ростова» к сегодняшней игре?

- Если исходить из того, что мы видели - да, повлиял. Видимо, мы не смогли полностью восстановиться.

- Что скажет по поводу сегодняшнего поля?

- Большая неожиданность, что оно находится в таком состоянии. Все-таки здесь всегда был нормальный газон. Из-за его качества нельзя было усложнять игру. Но сопернику тоже пришлось сложно. Команды находились в равных условиях.