Игорь Шалимов: Мамаев пропустит около месяца
Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подвел итоги матча с «Ростовом» и рассказал о травме полузащитника Павла Мамаева.
- Игра получилась тяжелейшей, учитывая поле и организацию «Ростова». Мы хорошо сыграли в обороне, защитники не дали ничего создать сопернику. Нагнетали весь матч, старались действовать низом. Физически не уступили сопернику, хотя должны были выглядеть усталыми. Сыграли как настоящие мужики. Думаю, что мы заслужили эту победу. У Мамаева вновь травма, он пропустит около месяца, -рассказал Шалимов.
Матч
Краснодар - Ростов - 2:1 (0:1)
Голы
Навас 10 (0:1). Налдо 87 (1:1). Смолов 90 (2:1 - пен.).
Состав
Краснодар: Крицюк, Налдо, Калешин, Енджейчик (Лаборде, 72), Гранквист, Каборе, Жоаозиньо (Торбинский, 60), Ахмедов, Эбуэ Куасси (Окриашвили, 60), Газинский, Смолов
Ростов: Джанаев, Кудряшов, Навас, Гранат, Терентьев, Нобоа, Думбия (Азмун, 58), Гацкан, Калачёв (Полоз, 65), Ерохин (Препелицэ, 89), Мевля
Предупреждения:
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
18 сентября 20:00, Кубань, Текстовая трансляция