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Рикко Гросс: Понимаю русский язык все лучше и лучше

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  ТАССКомментарии

Тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс рассказал о ходе подготовки команды к новому сезону. 

- На следующей неделе чемпионат России в Чайковском, и команда находится в хорошей форме. Ребятам предстоят три вида программы, и мы к ним готовы. Во время летних сборов никаких проблем не возникло, тренировочный процесс протекал очень хорошо, и, глядя на результаты в прошлом году и сейчас, мы надеемся, что он даст свои результаты. В команде отличная атмсофера, мы много говорим между собой на трех языках – немецком, русской и английском.

Я понимаю русский все лучше и лучше. Знаете, когда много путешествуешь, не так много времени учиться, – цитирует Гросса агентство ТАСС.

Четырехкратный олимпийский чемпион Рикко Гросс работает с российскими биатлонистами с августа 2015 года.

Новый сезон в Кубке мира по биатлону стартует 25 ноября в шведском Эстерсунде.


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