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Александр Ерохин: «Краснодар» реализовал моменты, а мы – нет

Максим Зайцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Нападающий ФК «Ростов» Александр Ерохин после поражения от «Краснодара» (1:2) сказал, чего его команде не хватило для победы.

- Не знаю, сложно сказать, что случилось в концовке матча. Видимо, мы потеряли концентрацию. Соперник не имел много моментов, но реализовал то, что создал. Сложно было играть на таком поле двух командам. Мы не смогли дотерпеть, и это обидно.

- Это поражение обиднее, чем от «Баварии» в Лиге Чемпионов?
- Я бы не сравнивал эти турниры. В них у нас разные задачи, разные соперники. Везде у нас свои цели. Да, проигрывать всегда обидно, но нельзя сравнить эти матчи.

- «Краснодар» смотрелся свежее, чем «Ростов».
- Мы неплохо выходили из обороны в атаку, создавали моменты, но не реализовали их. Результат показал то, что «Краснодар» реализовал свои эпизоды, а мы – нет. На эту тему сложно сказать.

- Что можете сказать о пропущенных мячах?
- О пенальти ничего не скажу. Я находился далеко, на скамейке. Мне было плохо видно, где был фол. И был ли этот фол на Лаборде вообще. По первому голу: мы дали «Краснодару» спокойно разыгратьмяч на фланге, потом плохо сыграли в штрафной. Это вылилось в гол.

- «Краснодар» удивил вас сегодня?
- У «Краснодара» есть обойма игроков, которые всегда играют. Их не так много. Состав был ожидаем.

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