Налдо: Мы будем расти вместе с Шалимовым

Защитник «Краснодара» бразилец Налдо после победы над «Ростовом» (2:1) в седьмом туре премьер-лиги отметил характер команды и рассказал, чем его привлек новый клуб.

– Мы верили в победу до последнего, и благодаря этому изменили счет.

– Насколько мешали погодные условия?

– Да, конечно, они сделали игру другой. Мы не смогли целиком показать свой футбол.

– Чем вам запомнился Кононов?

– Я его мало знал. Мало времени провел с ним, поэтому мне сложно говорить.

– Что в перерыве сказал Игорь Шалимов?

– Он сказал, что нужно верить в себя, что мы можем перевернуть игру. Это и случилось.

– Что было в раздевалке после игры?

– Мы были очень рады, приобрели новую мотивацию на следующие матчи. Мы были счастливы.

– Вы пришли в «Краснодар» перед закрытием трансферного окна. Чем вас так привлек клуб?

– Меня привлекла инфраструктура команды. Ребята рассказали о возможностях команды, ее амбициях. Это все наложило отпечаток на мое решение.

– Какие эмоции от игры с Шалимовым?

– Я все еще продолжаю знакомство с ним. Надеюсь, мы будем расти вместе.