Налдо: Мы будем расти вместе с Шалимовым
Защитник «Краснодара» бразилец Налдо после победы над «Ростовом» (2:1) в седьмом туре премьер-лиги отметил характер команды и рассказал, чем его привлек новый клуб.
– Мы верили в победу до последнего, и благодаря этому изменили счет.
– Насколько мешали погодные условия?
– Да, конечно, они сделали игру другой. Мы не смогли целиком показать свой футбол.
– Чем вам запомнился Кононов?
– Я его мало знал. Мало времени провел с ним, поэтому мне сложно говорить.
– Что в перерыве сказал Игорь Шалимов?
– Он сказал, что нужно верить в себя, что мы можем перевернуть игру. Это и случилось.
– Что было в раздевалке после игры?
– Мы были очень рады, приобрели новую мотивацию на следующие матчи. Мы были счастливы.
– Вы пришли в «Краснодар» перед закрытием трансферного окна. Чем вас так привлек клуб?
– Меня привлекла инфраструктура команды. Ребята рассказали о возможностях команды, ее амбициях. Это все наложило отпечаток на мое решение.
– Какие эмоции от игры с Шалимовым?
– Я все еще продолжаю знакомство с ним. Надеюсь, мы будем расти вместе.
Матч
Краснодар - Ростов - 2:1 (0:1)
Голы
Навас 10 (0:1). Налдо 87 (1:1). Смолов 90 (2:1 - пен.).
Состав
Краснодар: Крицюк, Налдо, Калешин, Енджейчик (Лаборде, 72), Гранквист, Каборе, Жоаозиньо (Торбинский, 60), Ахмедов, Эбуэ Куасси (Окриашвили, 60), Газинский, Смолов
Ростов: Джанаев, Кудряшов, Навас, Гранат, Терентьев, Нобоа, Думбия (Азмун, 58), Гацкан, Калачёв (Полоз, 65), Ерохин (Препелицэ, 89), Мевля
Предупреждения:
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
18 сентября 20:00, Кубань, Текстовая трансляция