Валерий Карпин: У «Спартака» хорошие шансы на чемпионство, так как конкуренты сильнее не стали

Бывший тренер «Спартака» и «Армавира» Валерий Карпин оптимистично оценил перспективы красно-белых в чемпионской гонке.

- Шансы «Спартака» на чемпионство пока оценивать рано. Но шансы есть, и хорошие. Наверное, лучшие за все последние годы. И не только потому что «Спартак» хорошо начал сезон и хорошо играет. Еще и потому, что конкуренты в сравнении с прошлыми годами сильнее не стали. ЦСКА с уходом Мусы не усилился, «Зенит» с уходом Халка и Гарая сильнее не стал, «Краснодар» тоже столкнулся с проблемами. На данный момент командой, у которой больше всего шансов на чемпионство, является именно «Спартак», - заявил Карпин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, московский «Спартак» после семи туров возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая ЦСКА на два очка. 25 сентября подопечные Массимо Карреры сыграют на своем поле с «Уфой».

В последний раз красно-белые становились чемпионами России в 2001 году.







