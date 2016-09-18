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Виталий Калешин: Об отставке Кононова узнали на сайте

Максим Зайцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Защитник «Краснодара» Евгений Калешин после победы над «Ростов» (2:1) рассказал о том, что происходило в раздевалке команды после матча.

- Была вязкая игра на тяжелом поле. Мы играли на третий день после Лиги Европы, «Ростов» - на четвертый после Лиги Чемпионов. Нам удалось выполнить задачу тренера: действовать агрессивно в атаке, прессинговать соперника. Наше мастерство, давление и везение вылилось в результат – победу.

- В какой физической форме находится команда?
- У нас состоялась грамотная ротация перед этим матчем. Сегодня нас гнали вперед наши болельщики. Мы хорошо сыграли в обороне, не дав «Ростову» сыграть на контратаках, как они любят. Одержали заслуженную победу, я считаю.

- Насколько повлияли погодные условия на игру?
- При такой погоде лучше играть, чем при жаре. Поле не выдерживает количество матчей. «Кубань» здесь играла вчера. Хорошо, что во время матча шел дождь, иначе бы на поле было больше кочек. На таком газоне можно играть, да и другого выбора у нас пока нет.

- Была ли ожидаема для вас отставка Олега Кононова?
- Конечно, для всей команды это стало неожиданностью. Прошла тренировка, а уже через час на сайте клуба мы прочитали, что он подал в отставку. Олег Георгиевич хороший специалист, со своим видением футбола. Он быстро развивался. Все результаты «Краснодара» были достигнуты благодаря ему. Кононов сумел поднять планку и сделать серьезный задел для команды. Нам нужно продолжить это все.

- Что в перерыве сказал Игорь Шалимов?
- Он попросил нас играть острее впереди, но смотреть и на оборону. «Ростов» здорово использовал длинные передачи и свободное пространство. Но главным было – обострить игру в атаке и оказать давление на соперника. У нас это получилось.

- Что было в раздевалке после матча?
- Такие матчи запоминаются навсегда. Меня поздравили с 100 матчем за клуб, вручили часы от президента. Парни кричали, когда Сергей Галицкий вручал мне часы.

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