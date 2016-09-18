Дмитрий Аленичев: Широков - достаточно ленивый, плюс оборона - это не его

Бывший наставник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился воспоминаниями о работе с полузащитником Романом Широковым.

- Меня поставили перед фактом (что Роман не должен выходить на поле), этого не скрываю. Я вызвал Широкова, мы поговорили один на один. Все ему объяснил, Роман отнесся с понимаем. У меня не укладывается в голове, как такая контрактная ситуация могла возникнуть.

Ленивый он достаточно, плюс оборона – это не его. От Широкова должна исходить энергия в атаке – вот что главное, - рассказал Аленичев.

По окончании сезона-2015/16 бывший капитан сборной России Роман Широков объявил о завершении карьеры игрока. В сентябре он сыграл за любительский клуб «Атлантис».





