Дмитрий Ильиных: Абсолютно нормально общаемся с Шипулиным и сейчас

Олимпийский чемпион Дмитрий Ильиных, в межсезонье перешедший в московское «Динамо», сообщил, что не испытывает никаких обид на свой бывший клуб – «Белогорье».

«Нет, обиды нет, и я не лукавлю. Есть понимание, что бывают разные жизненные ситуации. Я мог бы спокойно уйти в другую команду, а так всё решалось в режиме жесткого цейтнота. Вот это мне было не совсем ясно.

Я столько лет отдал белгородскому волейболу, хотел бы до завершения карьеры быть там, но не сложилось. В целом я ко всему этому нормально отнёсся. Например, когда появился вариант с Катаром, я советовался с Геннадием Шипулиным. Общаемся абсолютно нормально и сейчас», - приводит «Чемпионат» слова Ильиных.

Напомним, что Дмитрий Ильных выступал в Белгороде с 2004 по 2015 года, а затем в его карьере значились «Газпром-Югра» (Сургут) и «Аль-Араби» (Доха).