Дмитрий Ильиных: Абсолютно нормально общаемся с Шипулиным и сейчас
Олимпийский
чемпион Дмитрий Ильиных, в межсезонье перешедший в московское «Динамо»,
сообщил, что не испытывает никаких обид на свой бывший клуб – «Белогорье».
«Нет,
обиды нет, и я не лукавлю. Есть понимание, что бывают разные жизненные
ситуации. Я мог бы спокойно уйти в другую команду, а так всё решалось в режиме
жесткого цейтнота. Вот это мне было не совсем ясно.
Я
столько лет отдал белгородскому волейболу, хотел бы до завершения карьеры быть
там, но не сложилось. В целом я ко всему этому нормально отнёсся. Например,
когда появился вариант с Катаром, я советовался с Геннадием Шипулиным. Общаемся
абсолютно нормально и сейчас», - приводит «Чемпионат» слова Ильиных.
Напомним,
что Дмитрий Ильных выступал в Белгороде с 2004 по 2015 года, а затем в его
карьере значились «Газпром-Югра» (Сургут) и «Аль-Араби» (Доха).