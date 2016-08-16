Сборная России сыграет с китаянками, американками и итальянками на старте Гран-при
Женская
сборная России по волейболу на старте Мирового Гран-при 2017 года сыграет с
победителем Олимпиады в Рио-де-Жанейро командой Китая, а также сборными США и
Италии, сообщает официальный сайт Европейской конфедерации волейбола (CEV).
Матчи
пройдут с 7 по 9 июля в Китае.
Во
вторую неделю с 14 по 16 июля сборная России сыграет дома с командами
Доминиканской Республики, Голландии и Бельгии. На третьей неделе с 21 по 23
июля соперницами россиянок будут сборные Японии и Сербии, а также хозяйки тура –
китаянки.
Согласно
регламенту, 12 команд первой группы на предварительном этапе проводят три
игровых уикенда, всего по 9 матчей, таблица ведется общая. «Финал
шести» пройдет со 2 по 6 августа.
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