Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейФинляндия1 : 4Северная Америка
ТеннисЗверев7:6, 6:4Хачанов
ФутболЗенит4 : 1Рубин
ФутболАлавес0 : 0Депортиво
ХоккейАвтомобилист3 : 2 БСКА
ХоккейЙокерит0 : 4Сибирь
ХоккейДинамо Минск1 : 2Авангард
ХоккейЧехия2 : 3 ОТЕвропа
ХоккейСеверная Америка3 : 4Россия
ХоккейБарыс- : -ЦСКА
ХоккейЛокомотив- : -Спартак
ФутболМилан- : -Лацио
ХоккейАдмирал- : -Ак Барс
ХоккейМеталлург- : -Слован
ФутболВольфсбург- : -Боруссия
ХоккейФинляндия- : -Швеция
ХоккейКанада- : -США
ФутболДинамо- : -Ростов
ФутболСпартак-Нальчик- : -Краснодар
ФутболХимки- : -Локомотив
ФутболСКА-Хабаровск- : -Спартак
ФутболЕнисей- : -ЦСКА
ФутболФакел- : -Терек
ХоккейСеверная Америка- : -Швеция

Александр Каливод: Успехи к нашим теннисистам придут, но нужно ждать

Андрей Петухов
Источник:  Р-СпортКомментарии

Заслуженный тренер России, телекомментатор Александр Каливод считает, что российские теннисисты пока еще не созрели для того, чтобы бороться за победу в Кубке Дэвиса, а сейчас надо ставить задачу закрепиться в Мировой группе.

«Мы еще не созрели до конца. Команда молодая, перспективная, но если проанализировать суммарный рейтинг наших теннисистов в первой сотне рейтинга ATP, приплюсовать к этому их достижения, то, к сожалению, пока мы не готовы для тенниса высших достижений и не готовы повторить успех десятилетней давности в Кубке Дэвиса. Об этом говорить рановато. Но нельзя забывать о том, что ребята подрастают, они боевые и с каждым годом продвигаются все дальше по рейтингу. Успехи придут, но надо ждать», - приводит «Р-Спорт» слова Каливода.

Россияне в Москве одержали победу над сборной Казахстана со счетом 3-1 в матче плей-офф Мировой группы и впервые с 2012 года вернулись в элитный дивизион Кубка Дэвиса.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
В финале Кубка Дэвиса сыграют сборные Аргентины и ХорватииСегодня стали известны команды-финалисты Кубка Дэвиса-2016.Евгений Кафельников: Пока нельзя строить заоблачные планы на Мировую группуВице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников прокомментировал возвращение нашей национальной команды в Мировую группу Кубка Дэвиса.Кузнецов обыграл Кукушкина и принес сборной России победу в матче КазахстаномСборная России по теннису переиграла команду Казахстана в матче раунда плей-офф Кубка Дэвиса.Кравчук и Рублев вывели Россию вперед в матче Кубка Дэвиса с КазахстаномВ Москве продолжается раунда плей-офф Кубка Дэвиса Россия – Казахстан. Российские теннисисты Андрей Рублев и Константин Кравчук принесли своей команде второе очко.Евгений Донской: Сегодня я играл хуже, чем вчераРоссийский теннисист Евгений Донской поделился впечатлениями после матча с Михаилом Кукушкиным в рамках матча Кубка Дэвиса Россия – Казахстан. Напомним, что Донской уступил в пяти сетах.Кравчук/Рублев – Голубев/Недовесов. Как это былоВ воскресенье в противостоянии плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными России и Казахстана пройдет матч в парном разряде.Кукушкин обыграл Донского и принес Казахстану первое очко в матче с РоссиейВ Москве продолжается матч плей-офф мировой группы Кубка Дэвиса между сборными России и Казахстана. Россиянин Евгений Донской во втором матче противостояния уступил в пяти сетах Михаилу Кукушкину.Донской – Кукушкин. Как это былоВ субботу Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча стыкового раунда Кубка Дэвиса между сборными России и Казахстана. Вторыми на корт выйдут россиянин Евгений Донской и представитель Казахстана Михаил Кукушкин.Донской – Недовесов. Начало текстовой трансляции – 16:00 мскВ воскресенье в пятом матче противостояния плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса россиянин Евгений Донской сыграет с Александром Недовесовым из Казахстана.Кузнецов – Кукушкин. Начало текстовой трансляции – 13:30 мскВ воскресенье в четвертом матче противостояния плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса россиянин Андрей Кузнецов сыграет с Михаилом Кукушкиным из Казахстана.Сборная Испании вернулась в Мировую группу Кубка ДэвисаИспанский дуэт Марк Лопес и Рафаэль Надаль победил представителей Индии Сакета Минени и Леандера Паеса в парном матче плей-офф Кубка Дэвиса и вывел свою сборную в Мировую группу на следующий сезон.Парный матч Кубка Дэвиса между Россией и Казахстаном перенесен на воскресеньеПарная встреча плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными России и Казахстана будет сыграна в воскресенье, 18 сентября.«Права на ошибку все меньше». Южный – о здоровье и готовности к SpbOpen-2016«Права на ошибку все меньше». Южный – о здоровье и готовности к SpbOpen-2016Перед турниром в Петербурге Михаил Южный рассказал о готовности, удачном начале года, а также прогрессе молодых россиян Рублева и Хачанова.Александр Недовесов: Решение арбитра повлияло на результатКазахстанский теннисист Александр Недовесов, уступивший в первом матче стыковой встречи за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса россиянину Андрею Кузнецову, заявил, что спорное решение судьи на вышке в конце четвертой партии повлияло на результат.Андрей Кузнецов: Периодически появлялись судороги в кистяхРоссийский теннисист Андрей Кузнецов, принесший своей сборной первое очко в стыковом матче за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса против команды Казахстана, заявил, что во время встречи с Александром Недовесовым у него сводило кисти рук от холода.Кузнецов принес сборной России первое очко в матче с Казахстаном47-я ракетка мира Андрей Кузнецов вывел сборную России вперед в матче раунда плей-офф Кубка Дэвиса с командой Казахстана.Кузнецов – Недовесов. ОнлайнСегодня Sovsport.ru проводит текстовую трансляцию матча стыкового раунда Кубка Дэвиса между сборными России и Казахстана. Поединок начнется с противостояния Андрей Кузнецов (Россия) – Александр Недовесов (Казахстан).Матч Кубка Дэвиса Кузнецов - Недовесов прерван из-за дождяМатч российского теннисиста Андрея Кузнецова с представителем Казахстана Александром Недовесовым в рамках Кубка Дэвиса прервана из-за дождя, сообщает «Р-Спорт».Дель Потро обыграл Маррэя в Кубке ДэвисаХуан Мартин Дель Потро в матче полуфинала Кубка Дэвиса Аргентина - Великобритания взял верх над Энди Маррэем (6:4, 5:7, 6:7 (5:7), 6:3, 6:4).Матчи Кубка Дэвиса в Москве перенесены на субботуВстречи стыкового матча за выход в мировую группу Кубка Дэвиса между сборными России и Казахстана, которые должен был сегодня начаться в Москве на кортах Национального теннисного центра имени Хауна Антонио Самаранча, из-за дождя перенесены на субботу, об этом Sovsport.ru сообщил капитан российской команды Шамиль Тарпищев.
Россия
Россиякалендарьстатистика
Кубок Дэвиса
Кубок Дэвисатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложения