Александр Каливод: Успехи к нашим теннисистам придут, но нужно ждать
Заслуженный
тренер России, телекомментатор Александр Каливод считает, что российские
теннисисты пока еще не созрели для того, чтобы бороться за победу в Кубке
Дэвиса, а сейчас надо ставить задачу закрепиться в Мировой группе.
«Мы
еще не созрели до конца. Команда молодая, перспективная, но если
проанализировать суммарный рейтинг наших теннисистов в первой сотне рейтинга
ATP, приплюсовать к этому их достижения, то, к сожалению, пока мы не готовы для
тенниса высших достижений и не готовы повторить успех десятилетней давности в
Кубке Дэвиса. Об этом говорить рановато. Но нельзя забывать о том, что ребята
подрастают, они боевые и с каждым годом продвигаются все дальше по рейтингу.
Успехи придут, но надо ждать», - приводит «Р-Спорт» слова Каливода.
Россияне
в Москве одержали победу над сборной Казахстана со счетом 3-1 в матче плей-офф
Мировой группы и впервые с 2012 года вернулись в элитный дивизион Кубка Дэвиса.