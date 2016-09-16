Александр Каливод: Успехи к нашим теннисистам придут, но нужно ждать

Заслуженный тренер России, телекомментатор Александр Каливод считает, что российские теннисисты пока еще не созрели для того, чтобы бороться за победу в Кубке Дэвиса, а сейчас надо ставить задачу закрепиться в Мировой группе.

«Мы еще не созрели до конца. Команда молодая, перспективная, но если проанализировать суммарный рейтинг наших теннисистов в первой сотне рейтинга ATP, приплюсовать к этому их достижения, то, к сожалению, пока мы не готовы для тенниса высших достижений и не готовы повторить успех десятилетней давности в Кубке Дэвиса. Об этом говорить рановато. Но нельзя забывать о том, что ребята подрастают, они боевые и с каждым годом продвигаются все дальше по рейтингу. Успехи придут, но надо ждать», - приводит «Р-Спорт» слова Каливода.

Россияне в Москве одержали победу над сборной Казахстана со счетом 3-1 в матче плей-офф Мировой группы и впервые с 2012 года вернулись в элитный дивизион Кубка Дэвиса.