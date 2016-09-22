Шамиль Тарпищев: Кубок Дэвиса – плацдарм для роста российских теннисистов
Капитан
сборной России по теннису Шамиль Тарпищев считает, что его подопечные,
оформившие выход в Мировую группу Кубка Дэвиса, заметно прибавили в последнее
время и должны быть выше в рейтинге.
«Мы
покрытие делали под себя. Никто не думал, что так холодно будет. Это
неумышленно абсолютно. Хотя в Донецке в плюс шесть играли, снег был. В
Аргентине женская сборная в плюс четыре играла. Хочу поблагодарить ребят за
самоотдачу. Все сыграли так, как смогли. Правда (Андрей) Рублев сегодня отдал
сет в паре и затянул встречу (смеется). Качественно у ребят прибавка большая,
они стоят выше, чем показывает рейтинг. Кубок Дэвиса – это плацдарм для роста.
Это дает благоприятные психологические условия для роста», - приводит
«Р-Спорт» слова Тарпищева.
Россияне
в Москве одержали победу над сборной Казахстана со счетом 3-1 в матче плей-офф
Мировой группы и впервые с 2012 года вернулись в элитный дивизион Кубка Дэвиса.