Шамиль Тарпищев: Кубок Дэвиса – плацдарм для роста российских теннисистов

Капитан сборной России по теннису Шамиль Тарпищев считает, что его подопечные, оформившие выход в Мировую группу Кубка Дэвиса, заметно прибавили в последнее время и должны быть выше в рейтинге.

«Мы покрытие делали под себя. Никто не думал, что так холодно будет. Это неумышленно абсолютно. Хотя в Донецке в плюс шесть играли, снег был. В Аргентине женская сборная в плюс четыре играла. Хочу поблагодарить ребят за самоотдачу. Все сыграли так, как смогли. Правда (Андрей) Рублев сегодня отдал сет в паре и затянул встречу (смеется). Качественно у ребят прибавка большая, они стоят выше, чем показывает рейтинг. Кубок Дэвиса – это плацдарм для роста. Это дает благоприятные психологические условия для роста», - приводит «Р-Спорт» слова Тарпищева.

Россияне в Москве одержали победу над сборной Казахстана со счетом 3-1 в матче плей-офф Мировой группы и впервые с 2012 года вернулись в элитный дивизион Кубка Дэвиса.