Хамес и Бензема принесли «Реалу» победу над «Эспаньолом»
«Реал» одержал победу
над «Эспаньолом» (2:0) в матче четвертого тура примеры на стадионе «Корнелья
Эль Прат» в Барселоне.
В конце первого тайма счет открыл полузащитник Хамес Родригес, а на 71-й минуте второй гол в ворота хозяев забил форвард Карим Бензема.
Отметим, что «Реал» играл без своих лидеров – Криштиану Роналду и Гарета Бэйла.
Одержав четвертую победу в четырех матчах, «Реал» единолично возглавляет турнирную таблицу.
21 сентября в пятом туре «Реал» примет на «Сантьяго Бернабеу» «Вильярреал».
Примера
4-й тур
Матч
Голы
Родригес 45 (0:1). Бензема 71 (0:2).
Состав
Эспаньол: Лопес Д., Дуарте О., Рока (Рейес, 83), Пьятти (Васкес, 10), Диоп, Лопес Х., Перес, Санчес, Лопес Д., Морено (Кайседо, 66), Баптистао
Реал: Касилья, Рамос, Карвахаль, Пепе, Марсело, Каземиро (Кроос, 19), Модрич, Родригес (Иско, 63), Асенсио, Васкес, Бензема (Мората, 72)
Предупреждения:
Перес, 21; Дуарте О., 44; Диоп, 54; Лопес Х., 64 - Рамос, 3; Карвахаль, 87
Судья:
Алехандро Эрнандес (Испания)
Место и дата
18 сентября 21:45, Корнелья-Эль Прат, Онлайн-трансляция