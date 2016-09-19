Na`Vi выдвинута на звание лучшей команды года

Организаторы eSports Industry Awards объявили список номинантов премии в 18 различных категориях.



Украинский коллектив Natus Vincere по Counter-Strike: Global Offensive попал в список номинантов на звание лучшей команды года.



В список также вошли: fnatic (в игре CS:GO), SK Telekom T1 (LoL), Team Secret (Dota 2), MVP Black (HotS), TSM (LoL), Optic (CoD), Evil Geniuses (Dota 2), Team Liquid (во всех дисциплинах), Luminosity Gaming (CS:GO), Wings Gaming (Dota 2) и Team EnvyUs (все составы).



Полный список категорий и номинантов можно посмотреть по ссылке.

