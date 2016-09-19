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«Рома» проиграла «Фиорентине» и не смогла догнать «Наполи»

Антон Липкин
Антон Липкин
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«Рома» потерпела поражение от «Фиорентины» (0:1) в матче четвертого тура серии A на стадионе «Артемио Франки».

Единственный гол в матче на 82-й минуте забил хорватский полузащитник Милан Бадель, которому ассистировал серб Ненад Томович.

Таким образом, «Рома» упустила шанс догнать лидера «Наполи». У «Фиорентины» после этого матча стало шесть очков.

В пятом туре 21 сентября «Рома» примет «Кротоне», а «Фиорентина» сыграет в гостях с «Удинезе».

Серия А

4-й тур

Матч

Фиорентина - Рома - 1:0 (0:0)

Голы

Бадель 82 (1:0).

Состав

Фиорентина: Тэтэрушану, Гонсало, Астори, Милич, Томович, Бадель, Иличич (Бабакар, 77), Санчес Морено, Валеро, Калинич (Кристофоро, 84), Тельо (Бернардески, 64)

Рома: Щесны, Фацио, Манолас, Бруно Перес, Наингголан (Итурбе, 85), Салах (Эль-Шаарави, 68), Флоренци, Строотман, Де Росси, Джеко, Перотти (Тотти, 78)

Предупреждения:

Санчес Морено, 31 - Флоренци, 62

Судья:

Никола Риццоли (Италия)

Место и дата

18 сентября 21:45, Артемио Франки, Онлайн-трансляция

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