«Рома» проиграла «Фиорентине» и не смогла догнать «Наполи»
«Рома» потерпела
поражение от «Фиорентины» (0:1) в матче четвертого тура серии A на стадионе «Артемио Франки».
Единственный гол в матче на 82-й минуте забил хорватский полузащитник Милан Бадель, которому ассистировал серб Ненад Томович.
Таким образом, «Рома» упустила шанс догнать лидера «Наполи». У «Фиорентины» после этого матча стало шесть очков.
В пятом туре 21 сентября «Рома» примет «Кротоне», а «Фиорентина» сыграет в гостях с «Удинезе».
Серия А
4-й тур
Матч
Фиорентина - Рома - 1:0 (0:0)
Голы
Бадель 82 (1:0).
Состав
Фиорентина: Тэтэрушану, Гонсало, Астори, Милич, Томович, Бадель, Иличич (Бабакар, 77), Санчес Морено, Валеро, Калинич (Кристофоро, 84), Тельо (Бернардески, 64)
Рома: Щесны, Фацио, Манолас, Бруно Перес, Наингголан (Итурбе, 85), Салах (Эль-Шаарави, 68), Флоренци, Строотман, Де Росси, Джеко, Перотти (Тотти, 78)
Предупреждения:
Санчес Морено, 31 - Флоренци, 62
Судья:
Никола Риццоли (Италия)
Место и дата
18 сентября 21:45, Артемио Франки, Онлайн-трансляция