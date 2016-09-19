«Рома» проиграла «Фиорентине» и не смогла догнать «Наполи»

читайте также

Перишич принес «Интеру» победу над «Ювентусом» «Интер» выиграл у «Ювентуса» (2:1) в матче четвертого тура серии A на стадионе «Джузеппе Меацца».

«Интер» - «Ювентус». Онлайн В воскресенье в матче четвертого тура чемпионата Италии миланский «Интер» сыграет с «Ювентусом» из Турина.

Серия А. 4-й тур. «Интер» - «Ювентус», «Фиорентина» - «Рома» и другие матчи. Онлайн Результаты матчей 4-го тура чемпионата Италии.

«Удинезе» дома уступил «Кьево» Матч четвертого тура чемпионата Италии между «Удинезе» и «Кьево» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1.

Руди Гарсия может заменить де Бура на посту главного тренера «Интера». Новым главным тренером «Интера» может стать Руди Гарсия. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Маурицио Сарри: В финансовом плане мы сильно отстаем от «Ювентуса», поэтому они доминируют в Италии Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри рассказал о причинах последних успехов «Ювентуса» в чемпионате Италии. Специалист считает, что все дело в финансовых возможностях.

«Наполи» обыграл «Болонью» благодаря дублю Милика Матч четвертого тура чемпионата Италии между «Наполи» и «Болоньей» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Наполи».

«Лацио» дома обыграл «Пескару» Матч четвертого тура чемпионата Италии между «Лацио» и «Пескарой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Лацио».

Форвард «Кьево» Меджорини задержал преступника, напавшего на женщину Нападающий итальянского футбольного клуба «Кьево» Риккардо Меджорини помог женщине, на которую напал преступник.

Кейсуке Хонда может перебраться в MLS Японский полузащитник «Милана» Кейсуке Хонда может сменить команду в зимнее трансферное окно.

Гол Бакки принес «Милану» победу над «Сампдорией» Футболисты «Милана» обыграли «Сампдорию» в стартовом матче четвертого тура чемпионата Италии.

«Ювентус» планирует включить Манджукича в сделку по трансферу Алексиса Санчеса Руководство туринского «Ювентуса» не оставляет попыток приобрести нападающего лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса.

Монтелла может не выпустить Бакку в сегодняшнем матче с «Сампдорией» Нападающий «Милана» Карлос Бакка, вероятно, не сыграет сегодня в матче четвертого тура чемпионата Италии против «Сампдории». У него конфликт с главным тренером Винченцо Монтеллой.

Паулу Соуза: Мы заслужили большего в матче с ПАОКом Главный тренер «Фиорентины» Паулу Поуза поделился впечатлениями после матча против греческого ПАОКа. Напомним, что матч завершился вничью - 0:0.

Капелло может заменить де Бура на посту главного тренера «Интера» Главный тренер миланского «Интера» Франк де Бур может быть отправлен в отставку. В качестве вероятной замены ему упоминается Фабио Капелло.

Лучано Спаллетти: В следующем матче Лиги Европы «Рома» покажет характер Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти прокомментировал итог матча, в котором римляне не смогли обыграть «Викторию» (1:1) в групповом раунде Лиги Европы.

Гол экс-игрока «Шинника» не позволил «Роме» обыграть «Викторию» в Лиге Европы В рамках первого тура Лиги Европы «Рома» сыграла вничью с чешской «Викторией» (1:1).

Альваро Мората: «Наполи» контактировал с моим агентом, но я не перешел бы туда, так как уважаю «Ювентус» Экс-нападающий «Ювентуса» Альваро Мората, который ныне выступает за мадридский «Реал», рассказал, почему никогда не стал бы игроком «Наполи».

«Интер» планирует приобрести полузащитника «Барселоны» Полузащитник «Барселоны» Алейш Видаль может покинуть каталонский клуб грядущей зимой. Об этом сообщает AS.