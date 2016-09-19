Россия проиграла Швеции в первом матче на Кубке мира
Сборная России
потерпела поражение от Швеции (1:2) в стартовом матче на Кубке мира в Торонто.
Во втором периоде счет в матче открыл форвард Габриэль Ландеског, реализовавший большинство броском от синей линии. Ему ассистировали Эрик Карлссон и Никлас Бэкстрем.
А через 2 минуты 11 секунд защитник Виктор Хедман удвоил преимущество шведов с передач Карла Хагелина и Хенрика Седина.
За 33 секунды до конца третьего периода капитан сборной России Александр Овечкин забил один ответный гол.
А за семь секунд шайба еще раз оказалась в воротах шведов, но после просмотра судьи отменили взятие ворот из-за того, что Овечкин забил гол рукой.
Голкипер сборной Швеции Якоб Маркстрем, заменивший перед самым началом игры Хенрика Лундквиста, отразил 27 бросков.
В ночь на понедельник в группе B также сыграют Финляндия и команда молодых звезд Северной Америки.
В ночь на вторник Россия проведет второй матч – с командой молодых звезд Северной Америки.
Торонто (Канада)
Кубок мира
Группа B
1-й тур
Sovsport.Ru вел текстовую трансляцию матча