Россия проиграла Швеции в первом матче на Кубке мира

Сборная России потерпела поражение от Швеции (1:2) в стартовом матче на Кубке мира в Торонто.

Во втором периоде счет в матче открыл форвард Габриэль Ландеског, реализовавший большинство броском от синей линии. Ему ассистировали Эрик Карлссон и Никлас Бэкстрем.

А через 2 минуты 11 секунд защитник Виктор Хедман удвоил преимущество шведов с передач Карла Хагелина и Хенрика Седина.

За 33 секунды до конца третьего периода капитан сборной России Александр Овечкин забил один ответный гол.

А за семь секунд шайба еще раз оказалась в воротах шведов, но после просмотра судьи отменили взятие ворот из-за того, что Овечкин забил гол рукой.

Голкипер сборной Швеции Якоб Маркстрем, заменивший перед самым началом игры Хенрика Лундквиста, отразил 27 бросков.

В ночь на понедельник в группе B также сыграют Финляндия и команда молодых звезд Северной Америки.

В ночь на вторник Россия проведет второй матч – с командой молодых звезд Северной Америки.

Торонто (Канада)

Кубок мира

Группа B

1-й тур

Sovsport.Ru вел текстовую трансляцию матча