Хедман, Маркстрем и Ландеског признаны тремя звездами матча Россия – Швеция

Защитник сборной Швеции Виктор Хедман назван первой звездой матча Кубка мира с Россией (2:1).

Игрок обороны «Тампы-Бэй» стал автором победного гола, забросив вторую шайбу команды в матче.

Второй звездой стал голкипер Якоб Маркстрем, отразивший 27 бросков из 28. Перед игрой он заменил в составе команды заболевшего Хенрика Лундквиста.

Третьей звездой выбран форвард Габриэль Ландеског, ставший автором первого гола в матче.

Напомним, на последней минуте игры капитан сборной России Александр Овечкин отыграл один гол. После чего он забросил еще одну шайбу, но судьи приняли решение, что гол был забит рукой.

Sovsport.Ru вел текстовую трансляцию матча