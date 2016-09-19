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Команда Данилы «Dendi» Ишутина выступит в европейских отборочных к WESG

Дмитрий Галкин
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Украинские коллективы Team Ukraine и Ukrainian Cossacks по Dota 2 прошли региональные отборочные и выступят на европейских квалификациях к World Electronic Sports Games.

В финальном матче отборочных играли две команды, которые гарантировали учаcтие в европейских квалификациях. В конечном итоге Team Ukraine обыграла коллектив Ukrainian Cossacks со счетом 2:0, тем самым получив право верхнего посева в сетке следующего раунда.

Напомним, что в составе Team Ukraine выступают: Данил «Dendi» Ишутин, Роман «Resolut1on» Фоминок, Виктор «GeneRaL» Нигрини, Иван «ArtStyle» Антонов и Андрей «ALWAYSWANNAFLY» Бондаренко.

Европейские отборочные пройдут в Киеве с 6 по 9 октября, где поборются 20 коллективов, из которых будут выявлены 8 сильнейших команд. LAN-финал пройдет в Китае. Призовой фонд турнира составит 1 500 000 долларов.

Принять участие на турнире World Electronic Sports Games сможет любая команда, имеющая в своем составе пять человек из одной страны. Общий призовой фонд соревнований в четырех дисциплинах: Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, StarCraft II и Hearthstone: Heroes of Warcraft составит 3 700 000 долларов.

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