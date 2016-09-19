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Олег Знарок: Если шайба задела клюшку Овечкина, будем что-то предпринимать

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер сборной России Олег Знарок после матча Кубка мира со Швецией (1:2) прокомментировал эпизод с незасчитанным голом капитана команды Александра Овечкина за семь секунд до конца игры.

«Не знаю, что там было, я не видел видео. Но если судьи решили, что там не было гола, значит, это так. Судьи здесь вроде бы квалифицированные. Если шайба задела клюшку, будем что-то предпринимать, конечно.

Не сказал бы, что команда была сегодня несплоченная. Шансы у нас были, но мы слишком мало бросали по воротам. Нужно было чаще бросать, именно такой была установка», – приводит «Р-Спорт» слова Знарка.

Напомним, за семь секунд до конца третьего периода капитан сборной России Александр Овечкин забросил вторую шайбу в ворота шведов, но после видеопросмотра гол был не засчитан, так как был забит рукой.

В ночь на вторник Россия проведет второй матч на турнире – с командой молодых звезд Северной Америки.

Sovsport.Ru вел текстовую трансляцию матча

Матч

Россия - Швеция - 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Голы:

Ландеског (Карлссон, Бэкстрём), 30:41 (0:1 - бол.). Хедман (Седин Х., Хагелин), 32:52 (0:2). Овечкин (Малкин, Дацюк), 59:27 (1:2).

Место и дата

18 сентября 22:15, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

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