Олег Знарок: Если шайба задела клюшку Овечкина, будем что-то предпринимать

Главный тренер сборной России Олег Знарок после матча Кубка мира со Швецией (1:2) прокомментировал эпизод с незасчитанным голом капитана команды Александра Овечкина за семь секунд до конца игры.

«Не знаю, что там было, я не видел видео. Но если судьи решили, что там не было гола, значит, это так. Судьи здесь вроде бы квалифицированные. Если шайба задела клюшку, будем что-то предпринимать, конечно.

Не сказал бы, что команда была сегодня несплоченная. Шансы у нас были, но мы слишком мало бросали по воротам. Нужно было чаще бросать, именно такой была установка», – приводит «Р-Спорт» слова Знарка.

Напомним, за семь секунд до конца третьего периода капитан сборной России Александр Овечкин забросил вторую шайбу в ворота шведов, но после видеопросмотра гол был не засчитан, так как был забит рукой.

В ночь на вторник Россия проведет второй матч на турнире – с командой молодых звезд Северной Америки.

Sovsport.Ru вел текстовую трансляцию матча