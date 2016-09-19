Дмитрий Аленичев: Знал, что «Спартак» ведет переговоры с Бердыевым

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев признался, что был в курсе переговоров клуба с Курбаном Бердыевым.

«С сентября прошлого года был готов ко всему: знал, что идут переговоры, однако, не обращал на них внимания. Если зацикливался бы, мне бы это только мешало. Для другого тренера подобная ситуация, возможно, стала бы стрессом, а для меня – нет. Так спокойно относился и был в курсе всего уже на второй день после подписания контракта со «Спартаком», – сказал Аленичев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, Аленичев ушел в отставку 5 августа, на следующий день после поражения от кипрского АЕКа (0:1) и вылета из Лиги Европы.

По данным СМИ, «Спартак» вел переговоры с Курбаном Бердыевым, покинувшим пост главного тренера «Ростова», но не смог с ним договориться.

17 августа главным тренером клуба утвержден итальянец Массимо Каррера.