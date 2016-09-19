Александр Овечкин: Чувствовал, что задел шайбу клюшкой

Форвард сборной России Александр Овечкин после матча Кубка мира со Швецией (1:2) прокомментировал эпизод с незасчитанным голом в конце третьего периода.

«Я посмотрел повтор, чувствовал, что задел шайбу клюшкой, но сейчас это все не имеет значения. Очевидно, мы не играли в свою игру в самом начале матча, не было скорости в нейтральной зоне, пытались обыгрывать один в один», – приводит «Р-Спорт» слова Овечкина.

Напомним, за семь секунд до конца матча Овечкин забросил вторую шайбу в ворота шведов, но после видеопросмотра гол был не засчитан, так как был забит рукой.

Добавим, что за 33 секунды до конца третьего периода Овечкин забил единственный гол команды в матче.

В ночь на вторник Россия проведет второй матч на турнире – с командой молодых звезд Северной Америки.

Sovsport.Ru вел текстовую трансляцию матча